02 Nisan 2019, 19:01
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.153.771.861 Türk Hava Yolları 867.085.651 Halkbank 645.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.153.771.861
Türk Hava Yolları 867.085.651
Halkbank 645.851.599
Akbank 377.615.335
Kardemir (D) 312.654.018
Ereğli Demir Çelik 264.387.824
ASELSAN 218.148.181
Petkim 216.220.965
Vakıflar Bankası 212.705.925
İş Bankası (C) 200.536.915
Tüpraş 170.376.173
Yapı ve Kredi Bank. 164.184.464
Türk Telekom 154.037.223
Turkcell 140.831.388
Sabancı Holding 139.004.046
Koza Madencilik 99.362.629
Bim Mağazalar 94.773.952
Karsan Otomotiv 93.614.480
Koç Holding 83.457.711
Vestel 79.139.075
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA