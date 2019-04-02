Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.153.771.861
|Türk Hava Yolları
|867.085.651
|Halkbank
|645.851.599
|Akbank
|377.615.335
| Kardemir (D)
|312.654.018
|Ereğli Demir Çelik
|264.387.824
|ASELSAN
|218.148.181
|Petkim
|216.220.965
|Vakıflar Bankası
|212.705.925
| İş Bankası (C)
|200.536.915
|Tüpraş
|170.376.173
| Yapı ve Kredi Bank.
|164.184.464
|Türk Telekom
|154.037.223
|Turkcell
|140.831.388
|Sabancı Holding
|139.004.046
| Koza Madencilik
|99.362.629
| Bim Mağazalar
|94.773.952
| Karsan Otomotiv
|93.614.480
|Koç Holding
|83.457.711
|Vestel
|79.139.075
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA