Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|956.784.614
|Garanti Bankası
|923.143.497
|Halkbank
|452.786.522
|Akbank
|425.285.630
| Kardemir (D)
|272.177.538
|Vakıflar Bankası
|226.327.440
|Petkim
|193.423.003
| İş Bankası (C)
|183.874.748
|ASELSAN
|156.922.874
|Ereğli Demir Çelik
|117.653.083
|Tüpraş
|114.308.851
|Emlak Konut GMYO
|93.009.753
| Koza Madencilik
|92.676.474
|Pegasus
|88.639.496
|Türk Telekom
|88.375.420
| Yapı ve Kredi Bank.
|85.937.425
| Tekfen Holding
|84.560.894
| Karsan Otomotiv
|82.767.291
| Bim Mağazalar
|80.508.348
|Turkcell
|77.382.386
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA