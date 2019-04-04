Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.519.150.854
|Garanti Bankası
|1.144.137.068
|Halkbank
|721.846.456
|Akbank
|572.559.966
|Kardemir (D)
|378.165.597
|Vakıflar Bankası
|336.813.313
|İş Bankası (C)
|281.499.834
|Petkim
|253.388.200
|Ereğli Demir Çelik
|216.781.116
|Yapı ve Kredi Bank.
|216.218.109
|ASELSAN
|210.198.685
|Turkcell
|182.947.170
|Koza Madencilik
|156.523.381
|Tüpraş
|150.652.974
|Koza Altın
|143.014.473
|Türk Telekom
|135.787.966
|Emlak Konut GMYO
|94.564.265
|Bim Mağazalar
|91.480.848
|Sabancı Holding
|73.861.178
|Koç Holding
|67.841.507
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA