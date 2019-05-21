21.05.2019 18:57
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 862.519.369 Türk Hava Yolları 728.912.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 862.519.369
Türk Hava Yolları 728.912.147
Koza Madencilik 367.687.846
Halkbank 345.323.033
ASELSAN 255.227.146
Akbank 239.437.582
Yapı ve Kredi Bank. 215.918.194
Petkim 195.855.680
İş Bankası (C) 165.508.873
Vestel 143.843.992
İpek Doğal Enerji 121.157.962
Kardemir (D) 115.487.412
Türk Telekom 113.331.997
Vakıflar Bankası 105.589.750
Ereğli Demir Çelik 103.887.195
Tüpraş 101.274.417
Koza Altın 100.685.178
Turkcell 91.872.080
Bim Mağazalar 63.971.578
Emlak Konut GMYO 63.079.860
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA