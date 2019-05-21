Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|862.519.369
|Türk Hava Yolları
|728.912.147
| Koza Madencilik
|367.687.846
|Halkbank
|345.323.033
|ASELSAN
|255.227.146
|Akbank
|239.437.582
| Yapı ve Kredi Bank.
|215.918.194
|Petkim
|195.855.680
| İş Bankası (C)
|165.508.873
|Vestel
|143.843.992
|İpek Doğal Enerji
|121.157.962
| Kardemir (D)
|115.487.412
|Türk Telekom
|113.331.997
|Vakıflar Bankası
|105.589.750
|Ereğli Demir Çelik
|103.887.195
|Tüpraş
|101.274.417
|Koza Altın
|100.685.178
|Turkcell
|91.872.080
| Bim Mağazalar
|63.971.578
|Emlak Konut GMYO
|63.079.860
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Koza
, Türk Hava Yolları
, Garanti Bankası
, Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA