Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|835.167.697
|Garanti Bankası
|822.551.309
| Koza Madencilik
|368.397.533
|Halkbank
|345.048.924
|ASELSAN
|293.763.577
|Akbank
|213.239.245
| Kardemir (D)
|177.542.677
|Petkim
|149.935.082
| İş Bankası (C)
|137.712.065
|Turkcell
|128.174.016
|Vestel
|114.156.836
|Tüpraş
|112.864.963
|Koza Altın
|111.066.934
|Ereğli Demir Çelik
|110.553.322
| Yapı ve Kredi Bank.
|110.200.900
|Vakıflar Bankası
|99.543.577
|İpek Doğal Enerji
|94.757.244
|Türk Telekom
|65.175.945
| Bim Mağazalar
|63.444.651
|Emlak Konut GMYO
|58.563.394
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Koza
, Garanti Bankası
, Türk Hava Yolları
, Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA