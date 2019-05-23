Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.034.584.183
|Türk Hava Yolları
|975.494.899
|Koza Madencilik
|337.046.800
|Halkbank
|310.077.803
|ASELSAN
|283.973.335
|Akbank
|208.558.040
|Kardemir (D)
|188.615.036
|Vestel
|133.635.499
|İş Bankası (C)
|130.066.074
|Petkim
|120.208.257
|Yapı ve Kredi Bank.
|91.841.905
|Türk Telekom
|90.949.954
|Vakıflar Bankası
|87.452.475
|Bim Mağazalar
|82.914.725
|İpek Doğal Enerji
|81.140.997
|Emlak Konut GMYO
|80.522.188
|Tüpraş
|77.629.007
|Koza Altın
|66.384.977
|Sasa Polyester
|62.383.556
|Ereğli Demir Çelik
|61.192.944
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Koza
, Türk Hava Yolları
, Garanti Bankası
, Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA