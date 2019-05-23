23.05.2019 18:42
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.034.584.183 Türk Hava Yolları 975.494.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.034.584.183
Türk Hava Yolları 975.494.899
Koza Madencilik 337.046.800
Halkbank 310.077.803
ASELSAN 283.973.335
Akbank 208.558.040
Kardemir (D) 188.615.036
Vestel 133.635.499
İş Bankası (C) 130.066.074
Petkim 120.208.257
Yapı ve Kredi Bank. 91.841.905
Türk Telekom 90.949.954
Vakıflar Bankası 87.452.475
Bim Mağazalar 82.914.725
İpek Doğal Enerji 81.140.997
Emlak Konut GMYO 80.522.188
Tüpraş 77.629.007
Koza Altın 66.384.977
Sasa Polyester 62.383.556
Ereğli Demir Çelik 61.192.944
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA