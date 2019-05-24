24.05.2019 18:38
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.178.232.959 Türk Hava Yolları 947.727.292 Halkbank 426.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.178.232.959
Türk Hava Yolları 947.727.292
Halkbank 426.746.434
Sasa Polyester 409.736.400
Koza Madencilik 372.008.475
ASELSAN 256.539.588
Akbank 256.278.424
Yapı ve Kredi Bank. 236.049.823
İş Bankası (C) 211.216.151
Kardemir (D) 184.464.300
Petkim 157.314.325
Vakıflar Bankası 153.456.019
Vestel 117.472.037
Ereğli Demir Çelik 107.890.840
Koza Altın 98.012.744
Bim Mağazalar 96.188.286
İpek Doğal Enerji 96.099.738
Türk Telekom 92.323.650
Tüpraş 84.746.251
Turkcell 70.604.197
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA