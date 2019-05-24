Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.178.232.959
|Türk Hava Yolları
|947.727.292
|Halkbank
|426.746.434
|Sasa Polyester
|409.736.400
|Koza Madencilik
|372.008.475
|ASELSAN
|256.539.588
|Akbank
|256.278.424
|Yapı ve Kredi Bank.
|236.049.823
|İş Bankası (C)
|211.216.151
|Kardemir (D)
|184.464.300
|Petkim
|157.314.325
|Vakıflar Bankası
|153.456.019
|Vestel
|117.472.037
|Ereğli Demir Çelik
|107.890.840
|Koza Altın
|98.012.744
|Bim Mağazalar
|96.188.286
|İpek Doğal Enerji
|96.099.738
|Türk Telekom
|92.323.650
|Tüpraş
|84.746.251
|Turkcell
|70.604.197
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Koza
, Türk Hava Yolları
, Garanti Bankası
, Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA