Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|927.349.451
|Türk Hava Yolları
|804.262.183
|Petkim
|599.798.595
|Halkbank
|544.099.149
| Koza Madencilik
|337.252.820
|Akbank
|312.946.943
|ASELSAN
|281.533.790
| İş Bankası (C)
|219.043.177
|Ereğli Demir Çelik
|189.149.425
|Tüpraş
|179.077.800
| Bim Mağazalar
|159.820.589
|Turkcell
|146.814.652
|Türk Telekom
|141.997.407
|Vestel
|138.561.972
|Koç Holding
|135.438.221
| Sasa Polyester
|127.114.698
|Vakıflar Bankası
|120.244.591
| Kardemir (D)
|116.464.814
|Sabancı Holding
|102.517.200
| Yapı ve Kredi Bank.
|80.580.517
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Petkim
, Türk Hava Yolları
, Garanti Bankası
, Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA