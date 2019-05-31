31.05.2019 18:37
Haberler» Ekonomi » Haber

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 872.057.150 Türk Hava Yolları 685.620.116 Halkbank 290.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 872.057.150
Türk Hava Yolları 685.620.116
Halkbank 290.989.346
Tüpraş 273.838.139
Akbank 260.002.911
İş Bankası (C) 250.320.501
Petkim 183.136.333
Yapı ve Kredi Bank. 174.969.119
Kardemir (D) 158.603.864
ASELSAN 157.429.147
Vakıflar Bankası 157.089.218
ICBC Turkey Bank 137.437.724
Turkcell 131.279.835
Türk Telekom 114.068.473
Koza Madencilik 108.007.771
Ereğli Demir Çelik 105.675.650
Bim Mağazalar 85.166.670
Pegasus 77.267.694
Sabancı Holding 74.643.841
Netaş Telekom. 71.752.869
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi