Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|872.057.150
|Türk Hava Yolları
|685.620.116
|Halkbank
|290.989.346
|Tüpraş
|273.838.139
|Akbank
|260.002.911
| İş Bankası (C)
|250.320.501
|Petkim
|183.136.333
| Yapı ve Kredi Bank.
|174.969.119
| Kardemir (D)
|158.603.864
|ASELSAN
|157.429.147
|Vakıflar Bankası
|157.089.218
| ICBC Turkey Bank
|137.437.724
|Turkcell
|131.279.835
|Türk Telekom
|114.068.473
| Koza Madencilik
|108.007.771
|Ereğli Demir Çelik
|105.675.650
| Bim Mağazalar
|85.166.670
|Pegasus
|77.267.694
|Sabancı Holding
|74.643.841
| Netaş Telekom.
|71.752.869
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Demir Çelik
, Türk Hava Yolları
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