07.06.2019 18:41
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük işlem hacmi Garanti Bankası 847.548.309 Türk Hava Yolları 830.484.809 T.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük işlem hacmi
Garanti Bankası 847.548.309
Türk Hava Yolları 830.484.809
T. Halk Bankası 273.108.341
Akbank 263.277.882
İş Bankası (C) 242.104.879
Petkim 227.511.457
Koza Madencilik 190.578.816
Yapı ve Kredi Bank. 170.293.218
Aselsan 165.552.213
Tüpraş 155.661.987
Kardemir (D) 154.718.875
Vakıflar Bankası 151.354.045
Turkcell 148.451.108
Bim Mağazalar 139.708.307
Ereğli Demir Çelik 124.534.545
İpek Doğal Enerji 108.889.075
Koç Holding 108.082.762
Vestel 107.294.949
Türk Telekom 88.577.558
Koza Altın 81.217.810
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Koza, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi