10.06.2019 18:37
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.174.004.776 Türk Hava Yolları 790.911.726 Petkim 487.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.174.004.776
Türk Hava Yolları 790.911.726
Petkim 487.663.969
Kardemir (D) 373.203.284
Akbank 325.824.305
Halkbank 318.664.953
Yapı ve Kredi Bank. 273.698.351
Sasa Polyester 265.600.767
İş Bankası (C) 257.134.646
Vakıflar Bankası 224.060.185
ASELSAN 222.359.624
Koza Madencilik 177.084.271
Ereğli Demir Çelik 174.759.341
Türk Telekom 109.862.712
İpek Doğal Enerji 106.218.929
Tüpraş 102.832.166
Turkcell 89.848.173
Koza Altın 86.063.533
Bim Mağazalar 84.828.604
Alarko Holding 82.627.464
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Petkim, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi