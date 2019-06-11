11.06.2019 18:33
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.389.544.583 Türk Hava Yolları 924.165.864 Halkbank 381.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.389.544.583
Türk Hava Yolları 924.165.864
Halkbank 381.023.006
Akbank 332.775.355
Kardemir (D) 323.396.090
Petkim 302.562.380
İş Bankası (C) 245.355.142
ASELSAN 216.746.237
Vakıflar Bankası 171.073.525
Koza Madencilik 163.169.908
Ereğli Demir Çelik 154.625.468
Yapı ve Kredi Bank. 151.650.107
Bim Mağazalar 129.588.525
Tüpraş 127.771.470
Sasa Polyester 120.300.509
Vestel 114.462.812
Türk Telekom 112.857.757
İpek Doğal Enerji 100.982.541
Emlak Konut GMYO 90.706.830
Koç Holding 77.008.464
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi