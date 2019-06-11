Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.389.544.583
|Türk Hava Yolları
|924.165.864
|Halkbank
|381.023.006
|Akbank
|332.775.355
| Kardemir (D)
|323.396.090
|Petkim
|302.562.380
| İş Bankası (C)
|245.355.142
|ASELSAN
|216.746.237
|Vakıflar Bankası
|171.073.525
| Koza Madencilik
|163.169.908
|Ereğli Demir Çelik
|154.625.468
| Yapı ve Kredi Bank.
|151.650.107
| Bim Mağazalar
|129.588.525
|Tüpraş
|127.771.470
| Sasa Polyester
|120.300.509
|Vestel
|114.462.812
|Türk Telekom
|112.857.757
|İpek Doğal Enerji
|100.982.541
|Emlak Konut GMYO
|90.706.830
|Koç Holding
|77.008.464
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Demir Çelik
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