12.06.2019 13:32
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 426.125.784 Türk Hava Yolları 341.280.495 Petkim 225.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası426.125.784
Türk Hava Yolları341.280.495
Petkim225.760.700
Akbank158.694.998
Koza Madencilik124.309.142
T. Halk Bankası95.274.782
Aselsan88.426.340
İş Bankası (C)87.293.298
Tüpraş78.358.656
Kardemir (D)65.601.013
Ereğli Demir Çelik65.157.476
İpek Doğal Enerji63.606.296
Yapı ve Kredi Bank.62.931.134
Sasa Polyester57.351.171
Vestel53.616.972
Vakıflar Bankası52.569.432
Alarko Holding44.891.867
Bim Mağazalar37.607.276
Türk Telekom36.560.678
Pegasus35.609.130

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Petkim, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi