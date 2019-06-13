13.06.2019 18:38
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 812.070.141 Türk Hava Yolları 649.793.915 Petkim 267.791.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası812.070.141
Türk Hava Yolları649.793.915
Petkim267.791.427
Kardemir (D)239.563.913
Akbank235.452.087
Koza Madencilik188.184.357
T. Halk Bankası181.967.683
Yapı ve Kredi Bank.180.776.380
Vakıflar Bankası167.460.362
İş Bankası (C)164.461.750
Bim Mağazalar131.292.619
Aselsan128.034.209
Türk Telekom123.607.570
İpek Doğal Enerji113.798.240
Vestel106.824.451
Tüpraş96.702.353
Turkcell84.268.555
Ereğli Demir Çelik79.389.161
Koza Altın75.187.490
Sasa Polyester74.621.324

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Petkim, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

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