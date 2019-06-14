14.06.2019 18:40
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 903.572.212 Türk Hava Yolları 736.241.112 Petkim 278.159.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası903.572.212
Türk Hava Yolları736.241.112
Petkim278.159.619
Akbank259.029.223
Sasa Polyester230.574.823
İş Bankası (C)206.947.531
T. Halk Bankası184.907.211
Aselsan184.062.977
Kardemir (D)169.756.463
Vakıflar Bankası166.517.847
Koza Madencilik147.189.201
Yapı ve Kredi Bank.145.610.743
Vestel140.299.951
Ereğli Demir Çelik119.320.828
Türk Telekom98.439.354
Turkcell90.634.382
Tüpraş85.104.052
Koç Holding75.364.927
Bim Mağazalar75.071.123
Pegasus71.213.480

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

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