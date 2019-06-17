17.06.2019 18:36
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.023.504.654 Türk Hava Yolları 816.153.823 Akbank 315.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.023.504.654
Türk Hava Yolları816.153.823
Akbank315.493.436
Petkim293.618.737
ASELSAN277.937.295
Halkbank246.615.335
Vakıflar Bankası218.362.421
Kardemir (D)199.424.205
Türk Telekom195.529.393
İş Bankası (C)180.093.723
Yapı ve Kredi Bank.177.245.110
Vestel155.856.809
İpek Doğal Enerji152.045.970
Koza Madencilik137.204.717
Ereğli Demir Çelik134.923.440
Koç Holding130.809.071
Tüpraş111.301.561
Sasa Polyester91.153.093
Turkcell77.959.937
Bim Mağazalar66.006.004
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Akbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

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