18.06.2019 18:36
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.018.455.502 Türk Hava Yolları 851.977.943 Petkim 374.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.018.455.502
Türk Hava Yolları851.977.943
Petkim374.078.117
Ereğli Demir Çelik312.608.721
Akbank309.060.908
Vestel308.625.711
Halkbank286.268.501
Vakıflar Bankası269.750.594
İpek Doğal Enerji265.448.216
İş Bankası (C)260.428.209
Yapı ve Kredi Bank.238.543.166
Kardemir (D)231.811.506
ASELSAN215.429.876
Koç Holding196.990.292
Tüpraş174.871.964
Türk Telekom163.816.736
Koza Madencilik143.005.318
Sasa Polyester116.054.687
Turkcell108.014.565
Bim Mağazalar100.229.448
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Petkim, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

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