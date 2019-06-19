Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.379.133.892
|Türk Hava Yolları
|911.326.418
|Akbank
|410.329.754
|Kardemir (D)
|390.820.203
|Vestel
|314.566.394
|Petkim
|303.382.421
|Halkbank
|267.558.085
|Vakıflar Bankası
|265.845.669
|İş Bankası (C)
|260.548.346
|İpek Doğal Enerji
|250.742.210
|ASELSAN
|242.625.792
|Yapı ve Kredi Bank.
|224.676.150
|Ereğli Demir Çelik
|187.345.698
|Koza Madencilik
|183.722.535
|Pegasus
|115.681.094
|Koç Holding
|115.345.136
|Tüpraş
|113.052.871
|Türk Telekom
|110.389.253
|Çelebi
|87.375.313
|Turkcell
|85.155.109
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)