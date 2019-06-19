19.06.2019 18:49
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.379.133.892 Türk Hava Yolları 911.326.418 Akbank 410.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.379.133.892
Türk Hava Yolları911.326.418
Akbank410.329.754
Kardemir (D)390.820.203
Vestel314.566.394
Petkim303.382.421
Halkbank267.558.085
Vakıflar Bankası265.845.669
İş Bankası (C)260.548.346
İpek Doğal Enerji250.742.210
ASELSAN242.625.792
Yapı ve Kredi Bank.224.676.150
Ereğli Demir Çelik187.345.698
Koza Madencilik183.722.535
Pegasus115.681.094
Koç Holding115.345.136
Tüpraş113.052.871
Türk Telekom110.389.253
Çelebi87.375.313
Turkcell85.155.109
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Akbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

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