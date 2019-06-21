21.06.2019 18:47
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.181.335.632 Türk Hava Yolları 701.594.

Borsa İstanbul 'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.181.335.632
Türk Hava Yolları701.594.364
Sasa Polyester332.405.521
Kardemir (D)321.050.299
Akbank287.399.441
ASELSAN253.012.246
Halkbank228.856.851
İş Bankası (C)217.175.143
Petkim200.790.756
Vakıflar Bankası187.449.741
Tüpraş183.937.672
İpek Doğal Enerji181.499.680
Yapı ve Kredi Bank.168.973.620
Koza Madencilik157.808.899
Soda Sanayii128.002.035
Vestel124.776.876
Bim Mağazalar108.024.392
Koç Holding107.694.821
Ereğli Demir Çelik100.730.815
Koza Altın91.837.274
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Demir Çelik , Türk Hava Yolları , Garanti Bankası , Borsa İstanbul , Ekonomi

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