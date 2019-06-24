Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.686.243.027
|Türk Hava Yolları
|743.014.832
|Akbank
|461.706.131
| İş Bankası (C)
|426.784.451
|Halkbank
|315.394.776
|Kardemir (D)
|314.670.894
|Vakıflar Bankası
|286.772.445
|ASELSAN
|194.118.992
|Yapı ve Kredi Bank.
|182.687.477
|Petkim
|155.071.138
|Turkcell
|151.022.906
|Ereğli Demir Çelik
|146.196.149
|Soda Sanayii
|145.344.308
|İpek Doğal Enerji
|142.079.013
|Türk Telekom
|134.801.384
|Tüpraş
|128.060.382
| Sasa Polyester
|126.686.657
| Koza Madencilik
|120.054.884
|Koza Altın
|100.089.631
|Pegasus
|77.222.037
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)