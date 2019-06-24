24.06.2019 18:41
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.686.243.027 Türk Hava Yolları 743.014.832 Akbank 461.

Borsa İstanbul 'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.686.243.027
Türk Hava Yolları743.014.832
Akbank461.706.131
İş Bankası (C)426.784.451
Halkbank315.394.776
Kardemir (D)314.670.894
Vakıflar Bankası286.772.445
ASELSAN194.118.992
Yapı ve Kredi Bank.182.687.477
Petkim155.071.138
Turkcell151.022.906
Ereğli Demir Çelik146.196.149
Soda Sanayii145.344.308
İpek Doğal Enerji142.079.013
Türk Telekom134.801.384
Tüpraş128.060.382
Sasa Polyester126.686.657
Koza Madencilik120.054.884
Koza Altın100.089.631
Pegasus77.222.037
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Akbank , Türk Hava Yolları , Garanti Bankası , Borsa İstanbul , Ekonomi

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