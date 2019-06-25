Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.586.185.183
|Türk Hava Yolları
|619.219.472
|Halkbank
|502.573.067
|Akbank
|393.505.196
| İş Bankası (C)
|330.367.915
|Vakıflar Bankası
|278.528.431
|Kardemir (D)
|225.760.517
|Yapı ve Kredi Bank.
|196.526.456
|ASELSAN
|175.387.653
|Petkim
|148.025.150
|Tüpraş
|137.060.055
|Türk Telekom
|121.875.854
|Bim Mağazalar
|114.031.078
|Ereğli Demir Çelik
|107.207.923
| Koza Madencilik
|98.498.867
|İpek Doğal Enerji
|97.461.145
|Soda Sanayii
|90.669.178
|Turkcell
|89.998.440
|Koza Altın
|81.939.056
|Koç Holding
|75.077.984
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)