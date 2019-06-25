25.06.2019 18:37
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.586.185.183 Türk Hava Yolları 619.219.472 Halkbank 502.

Borsa İstanbul 'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.586.185.183
Türk Hava Yolları619.219.472
Halkbank502.573.067
Akbank393.505.196
İş Bankası (C)330.367.915
Vakıflar Bankası278.528.431
Kardemir (D)225.760.517
Yapı ve Kredi Bank.196.526.456
ASELSAN175.387.653
Petkim148.025.150
Tüpraş137.060.055
Türk Telekom121.875.854
Bim Mağazalar114.031.078
Ereğli Demir Çelik107.207.923
Koza Madencilik98.498.867
İpek Doğal Enerji97.461.145
Soda Sanayii90.669.178
Turkcell89.998.440
Koza Altın81.939.056
Koç Holding75.077.984
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Demir Çelik , Türk Hava Yolları , Garanti Bankası , Borsa İstanbul , Ekonomi

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