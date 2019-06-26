26.06.2019 18:43
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 806.925.884 Türk Hava Yolları 783.358.888 Halkbank 472.

Borsa İstanbul 'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası806.925.884
Türk Hava Yolları783.358.888
Halkbank472.963.979
Petkim326.704.254
Akbank321.934.035
Vakıflar Bankası224.433.363
Kardemir (D)188.766.436
Yapı ve Kredi Bank.143.267.533
Türk Telekom141.859.763
Ereğli Demir Çelik125.320.114
ASELSAN121.683.919
İş Bankası (C)112.459.289
Vestel100.572.457
İpek Doğal Enerji98.685.421
Koza Madencilik93.334.288
Tüpraş89.569.274
Bim Mağazalar85.536.399
Pegasus83.983.273
Sabancı Holding80.928.644
Soda Sanayii71.702.583
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Demir Çelik , Türk Hava Yolları , Garanti Bankası , Borsa İstanbul , Ekonomi

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