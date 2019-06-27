Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|796.522.566
|Garanti Bankası
|715.928.605
|Petkim
|427.272.273
|Vestel
|325.656.367
|Akbank
|289.956.873
|Kardemir (D)
|265.489.477
|Halkbank
|250.663.763
|Vakıflar Bankası
|192.197.450
|ICBC Turkey Bank
|170.161.962
|Ereğli Demir Çelik
|151.013.962
|İş Bankası (C)
|148.923.685
|Türk Telekom
|144.860.435
|ASELSAN
|137.169.446
|Yapı ve Kredi Bank.
|120.028.817
|Pegasus
|105.998.053
|İpek Doğal Enerji
|82.560.154
|Koza Altın
|77.143.818
|Tüpraş
|75.668.651
|Bim Mağazalar
|74.681.049
|Koza Madencilik
|72.890.727
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)