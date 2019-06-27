27.06.2019 18:45
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 796.522.566 Garanti Bankası 715.928.605 Petkim 427.272.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları796.522.566
Garanti Bankası715.928.605
Petkim427.272.273
Vestel325.656.367
Akbank289.956.873
Kardemir (D)265.489.477
Halkbank250.663.763
Vakıflar Bankası192.197.450
ICBC Turkey Bank170.161.962
Ereğli Demir Çelik151.013.962
İş Bankası (C)148.923.685
Türk Telekom144.860.435
ASELSAN137.169.446
Yapı ve Kredi Bank.120.028.817
Pegasus105.998.053
İpek Doğal Enerji82.560.154
Koza Altın77.143.818
Tüpraş75.668.651
Bim Mağazalar74.681.049
Koza Madencilik72.890.727
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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