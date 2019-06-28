28.06.2019 18:46
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 954.256.265 Türk Hava Yolları 805.840.526 Akbank 310.110.

Borsa İstanbul 'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası954.256.265
Türk Hava Yolları805.840.526
Akbank310.110.758
Halkbank278.870.331
Petkim210.817.994
Vestel188.687.266
Vakıflar Bankası178.101.337
Pegasus165.696.387
İş Bankası (C)153.617.945
Ereğli Demir Çelik144.515.951
Kardemir (D)139.587.449
Tüpraş118.285.205
ASELSAN116.690.090
ICBC Turkey Bank116.447.883
Bim Mağazalar112.939.375
Türk Telekom109.476.618
Yapı ve Kredi Bank.100.497.444
Turkcell97.659.844
Sasa Polyester95.135.198
Koza Madencilik90.920.062
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Akbank , Türk Hava Yolları , Garanti Bankası , Borsa İstanbul , Ekonomi

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