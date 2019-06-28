Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|954.256.265
|Türk Hava Yolları
|805.840.526
|Akbank
|310.110.758
|Halkbank
|278.870.331
|Petkim
|210.817.994
|Vestel
|188.687.266
|Vakıflar Bankası
|178.101.337
|Pegasus
|165.696.387
| İş Bankası (C)
|153.617.945
|Ereğli Demir Çelik
|144.515.951
|Kardemir (D)
|139.587.449
|Tüpraş
|118.285.205
|ASELSAN
|116.690.090
|ICBC Turkey Bank
|116.447.883
|Bim Mağazalar
|112.939.375
|Türk Telekom
|109.476.618
|Yapı ve Kredi Bank.
|100.497.444
|Turkcell
|97.659.844
| Sasa Polyester
|95.135.198
| Koza Madencilik
|90.920.062
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)