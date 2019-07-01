01.07.2019 18:33
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.289.791.314 Türk Hava Yolları 941.897.779 Halkbank 606.

Borsa İstanbul 'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.289.791.314
Türk Hava Yolları941.897.779
Halkbank606.206.195
Akbank502.961.181
Kardemir (D)421.366.596
Vakıflar Bankası385.144.839
ASELSAN367.162.209
ICBC Turkey Bank363.562.997
Petkim354.138.838
Tüpraş260.400.262
Yapı ve Kredi Bank.219.068.833
Ereğli Demir Çelik218.558.971
İş Bankası (C)198.902.329
Türk Telekom196.297.825
Emlak Konut GMYO180.337.134
Turkcell161.195.881
Koza Madencilik121.734.179
Pegasus104.545.288
Bim Mağazalar104.514.971
İpek Doğal Enerji97.664.225
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları , Garanti Bankası , Borsa İstanbul , Demir Çelik , Ekonomi

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