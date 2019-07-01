Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.289.791.314
|Türk Hava Yolları
|941.897.779
|Halkbank
|606.206.195
|Akbank
|502.961.181
|Kardemir (D)
|421.366.596
|Vakıflar Bankası
|385.144.839
|ASELSAN
|367.162.209
|ICBC Turkey Bank
|363.562.997
|Petkim
|354.138.838
|Tüpraş
|260.400.262
|Yapı ve Kredi Bank.
|219.068.833
|Ereğli Demir Çelik
|218.558.971
|İş Bankası (C)
|198.902.329
|Türk Telekom
|196.297.825
|Emlak Konut GMYO
|180.337.134
|Turkcell
|161.195.881
|Koza Madencilik
|121.734.179
|Pegasus
|104.545.288
|Bim Mağazalar
|104.514.971
|İpek Doğal Enerji
|97.664.225
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)