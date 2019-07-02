02.07.2019 18:37
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.726.878.857 Garanti Bankası 1.104.017.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.726.878.857
Garanti Bankası 1.104.017.520
ICBC Turkey Bank 608.258.157
Halkbank 386.276.173
Akbank 313.415.792
Kardemir (D) 296.105.368
Vakıflar Bankası 263.489.638
Petkim 257.667.544
ASELSAN 222.217.672
İş Bankası (C) 177.782.741
Gersan Elektrik 176.000.308
Yapı ve Kredi Bank. 166.458.970
Tüpraş 146.713.926
Emlak Konut GMYO 140.112.441
Bim Mağazalar 137.150.986
Türk Telekom 128.775.627
Soda Sanayii 120.520.016
Ereğli Demir Çelik 107.453.911
Turkcell 107.042.239
Sasa Polyester 90.436.408
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

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