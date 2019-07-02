Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.726.878.857
|Garanti Bankası
|1.104.017.520
|ICBC Turkey Bank
|608.258.157
|Halkbank
|386.276.173
|Akbank
|313.415.792
|Kardemir (D)
|296.105.368
|Vakıflar Bankası
|263.489.638
|Petkim
|257.667.544
|ASELSAN
|222.217.672
|İş Bankası (C)
|177.782.741
|Gersan Elektrik
|176.000.308
|Yapı ve Kredi Bank.
|166.458.970
|Tüpraş
|146.713.926
|Emlak Konut GMYO
|140.112.441
|Bim Mağazalar
|137.150.986
|Türk Telekom
|128.775.627
|Soda Sanayii
|120.520.016
|Ereğli Demir Çelik
|107.453.911
|Turkcell
|107.042.239
|Sasa Polyester
|90.436.408
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)