Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.175.797.556
|Garanti Bankası
|902.700.649
|Akbank
|301.055.801
|Kardemir (D)
|300.310.601
|ICBC Turkey Bank
|276.684.729
|Petkim
|260.342.633
|Halkbank
|257.038.823
|Vakıflar Bankası
|211.970.295
|Vestel
|168.137.072
|Gersan Elektrik
|162.076.476
|ASELSAN
|155.779.446
|Koza Madencilik
|140.012.400
|Emlak Konut GMYO
|129.214.217
|Pegasus
|128.095.111
|İş Bankası (C)
|121.329.639
|Yapı ve Kredi Bank.
|119.266.312
|Turkcell
|112.391.642
|Türk Telekom
|110.153.766
|Ereğli Demir Çelik
|98.939.428
|Tüpraş
|91.551.326
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)