Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|919.528.786
|Garanti Bankası
|698.877.050
|Akbank
|418.899.201
|Vakıflar Bankası
|251.623.600
|Halkbank
|205.965.704
|Kardemir (D)
|181.905.397
|ASELSAN
|178.328.052
|Petkim
|163.641.619
|Gersan Elektrik
|161.955.066
|Koza Madencilik
|145.873.421
|ICBC Turkey Bank
|140.121.795
|İş Bankası (C)
|130.049.972
|Türk Telekom
|125.219.146
|Vestel
|108.477.448
|Emlak Konut GMYO
|102.754.858
|Pegasus
|99.529.889
|Ereğli Demir Çelik
|99.144.258
|Yapı ve Kredi Bank.
|71.336.187
|İpek Doğal Enerji
|68.271.759
|Tüpraş
|64.893.070
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)