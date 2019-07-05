Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.378.137.104
|Türk Hava Yolları
|940.541.930
|Akbank
|755.178.283
|Halkbank
|746.381.301
|İş Bankası (C)
|352.228.118
|Vakıflar Bankası
|304.043.306
|Kardemir (D)
|286.454.713
|Petkim
|252.648.125
|Yapı ve Kredi Bank.
|204.857.653
|Vestel
|201.710.683
|ASELSAN
|177.369.479
|Tüpraş
|130.748.933
|Koza Madencilik
|109.049.205
|Ereğli Demir Çelik
|106.364.787
|Bim Mağazalar
|97.044.102
|Türk Telekom
|95.666.729
|Emlak Konut GMYO
|89.205.396
|Pegasus
|83.552.463
|Turkcell
|69.359.288
|Koza Altın
|64.411.593
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)