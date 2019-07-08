Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.317.197.658
|Türk Hava Yolları
|730.158.657
|Halkbank
|389.087.693
|Vakıflar Bankası
|378.396.022
|Akbank
|368.657.888
|Yapı ve Kredi Bank.
|312.481.729
|Kardemir (D)
|202.012.304
|Petkim
|173.276.691
|İş Bankası (C)
|169.839.089
|Tüpraş
|159.615.694
|Ereğli Demir Çelik
|156.105.342
|Koza Madencilik
|132.640.488
|Emlak Konut GMYO
|127.962.437
|ASELSAN
|123.995.866
|Pegasus
|117.345.395
|Bim Mağazalar
|113.798.709
|Sasa Polyester
|112.701.426
|Sabancı Holding
|112.265.668
|Türk Telekom
|102.081.771
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|98.057.445
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)