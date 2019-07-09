Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.698.767.177
|Türk Hava Yolları
|1.149.005.472
|Akbank
|543.463.960
|Halkbank
|423.860.358
|Vakıflar Bankası
|380.406.787
|Kardemir (D)
|285.502.670
|Tüpraş
|245.072.794
|Yapı ve Kredi Bank.
|232.708.697
|İş Bankası (C)
|228.657.100
|Petkim
|221.004.904
|ASELSAN
|167.201.909
|Koza Madencilik
|163.117.457
|Emlak Konut GMYO
|152.114.145
|Ereğli Demir Çelik
|149.085.363
|Vestel
|138.704.557
|Bim Mağazalar
|137.346.138
|Turkcell
|102.397.315
|Pegasus
|101.730.677
|Sasa Polyester
|80.185.583
|Türk Telekom
|80.056.175
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)