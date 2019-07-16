16.07.2019 18:48
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.430.481.804 Türk Hava Yolları 879.907.847 Akbank 351.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.430.481.804
Türk Hava Yolları 879.907.847
Akbank 351.783.562
T. Halk Bankası 253.185.176
Vakıflar Bankası 249.648.820
Yapı ve Kredi Bank. 223.744.994
Tüpraş 197.499.478
İş Bankası (C) 156.410.703
Petkim 138.944.977
Aselsan 111.579.968
Türk Telekom 101.687.036
Kardemir (D) 90.908.204
Emlak Konut GMYO 89.673.253
Pegasus 84.550.615
Koza Madencilik 81.050.738
Ereğli Demir Çelik 78.151.097
Turkcell 76.936.322
Koç Holding 75.866.646
Bim Mağazalar 60.823.540
Soda Sanayii 56.090.250

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

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