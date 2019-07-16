Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.430.481.804
|Türk Hava Yolları
|879.907.847
|Akbank
|351.783.562
|T. Halk Bankası
|253.185.176
|Vakıflar Bankası
|249.648.820
|Yapı ve Kredi Bank.
|223.744.994
|Tüpraş
|197.499.478
|İş Bankası (C)
|156.410.703
|Petkim
|138.944.977
|Aselsan
|111.579.968
|Türk Telekom
|101.687.036
|Kardemir (D)
|90.908.204
|Emlak Konut GMYO
|89.673.253
|Pegasus
|84.550.615
|Koza Madencilik
|81.050.738
|Ereğli Demir Çelik
|78.151.097
|Turkcell
|76.936.322
|Koç Holding
|75.866.646
|Bim Mağazalar
|60.823.540
|Soda Sanayii
|56.090.250
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)