Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.046.802.543
|Türk Hava Yolları
|1.014.464.122
|T. Halk Bankası
|433.335.373
|Akbank
|412.098.475
|Aselsan
|327.271.100
|Petkim
|305.249.811
|Vakıflar Bankası
|276.661.874
|Kardemir (D)
|175.882.435
|Koza Madencilik
|158.182.644
|Yapı ve Kredi Bank.
|151.084.665
|İş Bankası (C)
|149.782.028
|Tüpraş
|106.427.485
|Koza Altın
|94.839.394
|Türk Telekom
|85.302.825
|Ereğli Demir Çelik
|80.442.035
|Soda Sanayii
|75.725.787
|Emlak Konut GMYO
|75.295.214
|Turkcell
|73.901.640
|Afyon Çimento
|71.262.243
|Pegasus
|68.047.319
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)