Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.527.239.520
|Türk Hava Yolları
|1.361.830.425
|T. Halk Bankası
|760.389.101
|Aselsan
|433.747.558
|Vakıflar Bankası
|338.414.822
|Kardemir (D)
|306.013.930
|Akbank
|288.031.952
|Petkim
|243.839.616
|Tüpraş
|218.837.887
|Türk Telekom
|189.180.955
|İş Bankası (C)
|163.113.862
|Koza Madencilik
|138.758.730
|Ereğli Demir Çelik
|137.341.786
|Emlak Konut GMYO
|136.904.100
|Yapı ve Kredi Bank.
|111.986.693
|Turkcell
|98.967.099
|Koç Holding
|88.734.346
|Yataş
|84.026.248
|Koza Altın
|82.935.098
|Bim Mağazalar
|74.071.058
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)