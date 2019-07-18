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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.527.239.520 Türk Hava Yolları 1.361.830.425 T.

18.07.2019 18:45 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.527.239.520
Türk Hava Yolları 1.361.830.425
T. Halk Bankası 760.389.101
Aselsan 433.747.558
Vakıflar Bankası 338.414.822
Kardemir (D) 306.013.930
Akbank 288.031.952
Petkim 243.839.616
Tüpraş 218.837.887
Türk Telekom 189.180.955
İş Bankası (C) 163.113.862
Koza Madencilik 138.758.730
Ereğli Demir Çelik 137.341.786
Emlak Konut GMYO 136.904.100
Yapı ve Kredi Bank. 111.986.693
Turkcell 98.967.099
Koç Holding 88.734.346
Yataş 84.026.248
Koza Altın 82.935.098
Bim Mağazalar 74.071.058

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

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