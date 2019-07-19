Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.493.486.334
|Garanti Bankası
|1.383.275.676
|T. Halk Bankası
|712.419.018
|Akbank
|364.646.992
|Kardemir (D)
|357.561.114
|Petkim
|348.934.657
|Vakıflar Bankası
|334.828.347
|Ereğli Demir Çelik
|320.630.863
|Aselsan
|282.799.174
|Tüpraş
|202.205.964
|İş Bankası (C)
|192.002.677
|Yapı ve Kredi Bank.
|184.106.082
|Türk Telekom
|139.792.485
|Koç Holding
|139.430.584
|Koza Madencilik
|138.734.942
|Vestel
|122.047.200
|Pegasus
|118.489.820
|Emlak Konut GMYO
|88.280.430
|Turkcell
|83.421.278
|Koza Altın
|79.699.781
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)