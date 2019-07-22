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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 820.912.291 Garanti Bankası 726.198.549 T.

22.07.2019 18:37 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 820.912.291
Garanti Bankası 726.198.549
T. Halk Bankası 359.104.448
Akbank 219.280.064
İş Bankası (C) 176.899.587
Aselsan 165.865.898
Petkim 165.470.552
Kardemir (D) 145.360.355
Emlak Konut GMYO 138.979.099
Vakıflar Bankası 119.370.172
Ereğli Demir Çelik 118.653.572
Vestel 116.110.806
Tüpraş 115.671.513
Türk Telekom 100.872.798
Yapı ve Kredi Bank. 94.744.362
Koza Madencilik 94.441.386
Özderici GMYO 71.266.036
Koç Holding 69.088.039
Pegasus 66.337.545
Bim Mağazalar 65.937.804

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

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