Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|820.912.291
|Garanti Bankası
|726.198.549
|T. Halk Bankası
|359.104.448
|Akbank
|219.280.064
|İş Bankası (C)
|176.899.587
|Aselsan
|165.865.898
|Petkim
|165.470.552
|Kardemir (D)
|145.360.355
|Emlak Konut GMYO
|138.979.099
|Vakıflar Bankası
|119.370.172
|Ereğli Demir Çelik
|118.653.572
|Vestel
|116.110.806
|Tüpraş
|115.671.513
|Türk Telekom
|100.872.798
|Yapı ve Kredi Bank.
|94.744.362
|Koza Madencilik
|94.441.386
|Özderici GMYO
|71.266.036
|Koç Holding
|69.088.039
|Pegasus
|66.337.545
|Bim Mağazalar
|65.937.804
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)