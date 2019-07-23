Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.194.982.742
|Türk Hava Yolları
|1.148.058.636
|T. Halk Bankası
|358.659.615
|Akbank
|257.732.397
|Petkim
|244.535.756
|Kardemir (D)
|242.320.473
|Aselsan
|240.210.791
|Vakıflar Bankası
|237.344.866
|İş Bankası (C)
|206.261.030
|Emlak Konut GMYO
|179.301.013
|Yapı ve Kredi Bank.
|133.099.820
|Tüpraş
|127.444.981
|Koza Madencilik
|122.908.919
|Türk Telekom
|117.534.219
|Turkcell
|104.344.914
|Ereğli Demir Çelik
|104.289.145
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|89.791.862
|Pegasus
|84.485.594
|İpek Doğal Enerji
|71.621.215
|Özderici GMYO
|66.114.910
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)