Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.307.090.034 Türk Hava Yolları 1.173.836.733 Akbank 445.24.07.2019 18:45
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.307.090.034
|Türk Hava Yolları
|1.173.836.733
|Akbank
|445.890.864
|T. Halk Bankası
|412.903.856
|Kardemir (D)
|343.915.193
|Petkim
|239.076.556
|Aselsan
|237.506.182
|İş Bankası (C)
|194.759.240
|Vakıflar Bankası
|169.788.863
|Tüpraş
|160.059.167
|Ereğli Demir Çelik
|128.675.165
|Koza Madencilik
|124.576.732
|Emlak Konut GMYO
|114.857.757
|Yapı ve Kredi Bank.
|108.610.509
|İş Fin.Kir.
|103.338.598
|Gersan Elektrik
|76.435.123
|Pegasus
|75.993.725
|Türk Telekom
|75.385.149
|Soda Sanayii
|73.059.819
|Vestel
|65.654.838
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi
Kaynak: AA