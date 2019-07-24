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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.307.090.034 Türk Hava Yolları 1.173.836.733 Akbank 445.

24.07.2019 18:45 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.307.090.034
Türk Hava Yolları 1.173.836.733
Akbank 445.890.864
T. Halk Bankası 412.903.856
Kardemir (D) 343.915.193
Petkim 239.076.556
Aselsan 237.506.182
İş Bankası (C) 194.759.240
Vakıflar Bankası 169.788.863
Tüpraş 160.059.167
Ereğli Demir Çelik 128.675.165
Koza Madencilik 124.576.732
Emlak Konut GMYO 114.857.757
Yapı ve Kredi Bank. 108.610.509
İş Fin.Kir. 103.338.598
Gersan Elektrik 76.435.123
Pegasus 75.993.725
Türk Telekom 75.385.149
Soda Sanayii 73.059.819
Vestel 65.654.838

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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