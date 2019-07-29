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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 959.422.422 Garanti Bankası 882.390.286 Aselsan 553.

29.07.2019 18:38 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 959.422.422
Garanti Bankası 882.390.286
Aselsan 553.457.741
T. Halk Bankası 319.554.430
Akbank 309.771.468
Vakıflar Bankası 184.123.934
Petkim 173.845.049
Türk Telekom 164.852.572
Yapı ve Kredi Bank. 164.633.183
Koza Madencilik 164.054.658
Turkcell 162.004.106
Kardemir (D) 155.557.877
İş Bankası (C) 138.255.347
Tüpraş 117.630.487
İpek Doğal Enerji 91.034.430
Soda Sanayii 72.084.421
Ereğli Demir Çelik 70.572.838
Pegasus 65.851.717
Bim Mağazalar 56.601.704
Vestel 53.033.591
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Aselsan, Ekonomi

Kaynak: AA

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