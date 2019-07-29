Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|959.422.422
|Garanti Bankası
|882.390.286
|Aselsan
|553.457.741
|T. Halk Bankası
|319.554.430
|Akbank
|309.771.468
|Vakıflar Bankası
|184.123.934
|Petkim
|173.845.049
|Türk Telekom
|164.852.572
|Yapı ve Kredi Bank.
|164.633.183
|Koza Madencilik
|164.054.658
|Turkcell
|162.004.106
|Kardemir (D)
|155.557.877
|İş Bankası (C)
|138.255.347
|Tüpraş
|117.630.487
|İpek Doğal Enerji
|91.034.430
|Soda Sanayii
|72.084.421
|Ereğli Demir Çelik
|70.572.838
|Pegasus
|65.851.717
|Bim Mağazalar
|56.601.704
|Vestel
|53.033.591
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)