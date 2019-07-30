Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.302.717.216
|Garanti Bankası
|695.133.367
|T. Halk Bankası
|435.446.298
|Aselsan
|413.103.973
|Akbank
|294.835.256
| Koza Madencilik
|277.520.568
|Vakıflar Bankası
|272.357.280
|Arçelik
|260.863.241
|Yapı ve Kredi Bank.
|199.291.644
|Petkim
|183.539.531
|Tüpraş
|180.165.760
|İş Bankası (C)
|131.092.673
|Türk Telekom
|126.787.899
|Ereğli Demir Çelik
|123.241.914
|İpek Doğal Enerji
|120.454.848
|Doğan Holding
|105.245.411
|Kardemir (D)
|99.297.194
|Koza Altın
|86.958.289
|Turkcell
|86.269.867
|Pegasus
|83.418.820
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)