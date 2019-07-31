Haberler» Ekonomi» Haber

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.132.731.249 Garanti Bankası 853.557.565 T.

31.07.2019 18:51 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.132.731.249
Garanti Bankası 853.557.565
T. Halk Bankası 460.365.241
Akbank 285.844.300
Türk Telekom 270.880.955
Petkim 266.436.343
Aselsan 254.986.530
Tüpraş 234.932.912
Arçelik 219.608.455
Vakıflar Bankası 213.187.210
Yapı ve Kredi Bank. 165.807.445
Kardemir (D) 159.980.616
İş Bankası (C) 153.528.561
Sabancı Holding 122.672.332
Bim Mağazalar 119.291.242
Turkcell 116.691.670
Koza Madencilik 106.777.743
Pegasus 101.421.995
Ereğli Demir Çelik 97.951.886
Vestel 81.416.470

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
23:36   Uysal: Döviz hesaplarında çözülme bekliyoruz
23:34   Fed Başkanı Powell, faiz indiriminin Trump'ın direktifi ile olduğu iddialarını yalanladı
22:56   Dolar/TL, Fed sonrası dalgalandı
22:51   ABD: Fed finans krizinden bu yana ilk kez faiz indirdi
22:46   Fed Başkanı Powell, kafaları karıştırdı
22:00   İşte FED kararı sonrası dolarda son durum!
21:52   Fed'den 11 yıl sonra gelen ilk faiz indirimi