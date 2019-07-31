Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.132.731.249
|Garanti Bankası
|853.557.565
|T. Halk Bankası
|460.365.241
|Akbank
|285.844.300
|Türk Telekom
|270.880.955
|Petkim
|266.436.343
|Aselsan
|254.986.530
|Tüpraş
|234.932.912
|Arçelik
|219.608.455
|Vakıflar Bankası
|213.187.210
|Yapı ve Kredi Bank.
|165.807.445
|Kardemir (D)
|159.980.616
|İş Bankası (C)
|153.528.561
|Sabancı Holding
|122.672.332
|Bim Mağazalar
|119.291.242
|Turkcell
|116.691.670
|Koza Madencilik
|106.777.743
|Pegasus
|101.421.995
|Ereğli Demir Çelik
|97.951.886
|Vestel
|81.416.470
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)