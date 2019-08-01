Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.045.704.652
|Türk Hava Yolları
|929.884.394
|Aselsan
|440.717.180
|T. Halk Bankası
|362.925.271
|Akbank
|316.064.098
|Vakıflar Bankası
|271.781.627
|Tüpraş
|206.914.918
|İş Bankası (C)
|172.252.949
|Koza Madencilik
|165.858.387
|Kardemir (D)
|162.620.937
|Petkim
|150.418.454
|Emlak Konut GMYO
|120.011.622
|Arçelik
|113.046.216
|İpek Doğal Enerji
|109.763.262
|Yapı ve Kredi Bank.
|94.051.964
|Turkcell
|86.949.756
|Ereğli Demir Çelik
|85.901.739
|Türk Telekom
|75.504.869
|Sabancı Holding
|62.217.889
|Soda Sanayii
|54.954.398
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)