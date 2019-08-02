Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|854.851.027
|Garanti Bankası
|826.586.134
|Aselsan
|329.691.107
|T. Halk Bankası
|280.690.935
|Vakıflar Bankası
|275.448.550
|Akbank
|262.917.188
|Petkim
|211.146.689
|Koza Madencilik
|196.017.932
|Tüpraş
|183.707.648
|Kardemir (D)
|144.793.631
|İş Bankası (C)
|140.818.587
|Vestel
|136.823.915
|Yapı ve Kredi Bank.
|112.287.707
|İpek Doğal Enerji
|109.113.715
|Turkcell
|104.003.631
|Ereğli Demir Çelik
|93.022.972
|Türk Telekom
|89.177.181
|Koza Altın
|82.744.797
|Sabancı Holding
|77.391.198
|Arçelik
|69.846.315
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)