Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|826.159.230
|Türk Hava Yolları
|768.647.155
|Vakıflar Bankası
|285.515.540
| Koza Madencilik
|282.316.485
|ASELSAN
|273.735.219
|Halkbank
|264.466.219
|Akbank
|245.584.475
|Petkim
|184.894.893
|İş Bankası (C)
|137.993.441
|Yapı ve Kredi Bank.
|116.484.905
|Tüpraş
|112.773.039
|İpek Doğal Enerji
|106.757.374
|Kardemir (D)
|105.172.802
|Ereğli Demir Çelik
|97.730.908
|Türk Telekom
|83.048.256
|Koza Altın
|65.557.330
|Emlak Konut GMYO
|63.464.393
|Turkcell
|61.600.345
|Arçelik
|58.101.512
|Vestel
|53.543.733
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)