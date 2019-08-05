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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 826.159.230 Türk Hava Yolları 768.647.

05.08.2019 18:41 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 826.159.230
Türk Hava Yolları 768.647.155
Vakıflar Bankası 285.515.540
Koza Madencilik 282.316.485
ASELSAN 273.735.219
Halkbank 264.466.219
Akbank 245.584.475
Petkim 184.894.893
İş Bankası (C) 137.993.441
Yapı ve Kredi Bank. 116.484.905
Tüpraş 112.773.039
İpek Doğal Enerji 106.757.374
Kardemir (D) 105.172.802
Ereğli Demir Çelik 97.730.908
Türk Telekom 83.048.256
Koza Altın 65.557.330
Emlak Konut GMYO 63.464.393
Turkcell 61.600.345
Arçelik 58.101.512
Vestel 53.543.733
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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