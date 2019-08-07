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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.146.762.015 Garanti Bankası 983.208.573 ASELSAN 513.

07.08.2019 18:48 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.146.762.015
Garanti Bankası 983.208.573
ASELSAN 513.483.477
Koza Madencilik 399.148.951
Halkbank 351.553.692
Akbank 275.731.857
İş Bankası (C) 249.939.428
Yapı ve Kredi Bank. 213.766.698
Petkim 198.247.946
Vakıflar Bankası 195.957.722
Ereğli Demir Çelik 188.771.169
Kardemir (D) 186.597.995
Türk Telekom 155.982.082
İpek Doğal Enerji 155.735.862
Koza Altın 144.488.608
Vestel 121.311.876
Pegasus 109.288.512
Tüpraş 95.592.402
Bim Mağazalar 81.958.235
Arçelik 74.438.510
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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