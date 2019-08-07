Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.146.762.015
|Garanti Bankası
|983.208.573
|ASELSAN
|513.483.477
| Koza Madencilik
|399.148.951
|Halkbank
|351.553.692
|Akbank
|275.731.857
|İş Bankası (C)
|249.939.428
|Yapı ve Kredi Bank.
|213.766.698
|Petkim
|198.247.946
|Vakıflar Bankası
|195.957.722
|Ereğli Demir Çelik
|188.771.169
|Kardemir (D)
|186.597.995
|Türk Telekom
|155.982.082
|İpek Doğal Enerji
|155.735.862
|Koza Altın
|144.488.608
|Vestel
|121.311.876
|Pegasus
|109.288.512
|Tüpraş
|95.592.402
|Bim Mağazalar
|81.958.235
|Arçelik
|74.438.510
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)