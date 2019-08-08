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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.079.940.424 Türk Hava Yolları 792.611.497 Akbank 366.

08.08.2019 18:40 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.079.940.424
Türk Hava Yolları 792.611.497
Akbank 366.688.096
Petkim 362.525.463
Tüpraş 282.465.432
ASELSAN 275.301.965
Halkbank 258.134.265
Koza Madencilik 235.297.683
İş Bankası (C) 196.361.087
Vakıflar Bankası 185.182.436
Ereğli Demir Çelik 164.993.358
Yapı ve Kredi Bank. 159.744.169
İpek Doğal Enerji 153.363.546
Türk Telekom 118.212.649
Bim Mağazalar 113.435.933
Kardemir (D) 101.952.296
Emlak Konut GMYO 100.511.262
Turkcell 98.960.516
Tekfen Holding 98.828.803
A.V.O.D Gıda ve Tarım 82.578.495
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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