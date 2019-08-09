Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.184.269.525
|Garanti Bankası
|768.505.771
|Pegasus
|394.703.492
|Akbank
|347.556.915
|Koza Madencilik
|331.409.786
|Petkim
|245.667.361
|ASELSAN
|243.981.028
|İş Bankası (C)
|214.990.083
|İpek Doğal Enerji
|193.794.381
|Vakıflar Bankası
|169.428.044
|Koza Altın
|167.984.633
|Halkbank
|122.950.400
|Ereğli Demir Çelik
|119.164.488
|Vestel
|116.776.265
|Türk Telekom
|107.904.719
|Emlak Konut GMYO
|94.680.479
|Kardemir (D)
|85.139.320
|Tüpraş
|80.785.999
|Yapı ve Kredi Bank.
|71.035.708
|Bim Mağazalar
|70.276.079
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)