Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|747.797.598
|Türk Hava Yolları
|679.476.798
|Akbank
|247.506.404
|Pegasus
|227.962.984
|Türk Telekom
|214.751.511
|Tüpraş
|202.216.055
|Koza Madencilik
|196.508.579
|Petkim
|192.912.605
|Vakıflar Bankası
|190.203.245
|ASELSAN
|185.379.363
|Halkbank
|182.095.395
|İş Bankası (C)
|156.328.944
|İpek Doğal Enerji
|146.504.338
|Kardemir (D)
|146.440.154
|Ereğli Demir Çelik
|133.722.652
|Yapı ve Kredi Bank.
|111.232.459
|Emlak Konut GMYO
|91.354.706
|Soda Sanayii
|85.258.544
|Turkcell
|65.824.040
|Koza Altın
|64.983.165
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)