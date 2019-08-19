Haberler» Ekonomi» Haber

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 747.797.598 Türk Hava Yolları 679.476.798 Akbank 247.506.

19.08.2019 18:40 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 747.797.598
Türk Hava Yolları 679.476.798
Akbank 247.506.404
Pegasus 227.962.984
Türk Telekom 214.751.511
Tüpraş 202.216.055
Koza Madencilik 196.508.579
Petkim 192.912.605
Vakıflar Bankası 190.203.245
ASELSAN 185.379.363
Halkbank 182.095.395
İş Bankası (C) 156.328.944
İpek Doğal Enerji 146.504.338
Kardemir (D) 146.440.154
Ereğli Demir Çelik 133.722.652
Yapı ve Kredi Bank. 111.232.459
Emlak Konut GMYO 91.354.706
Soda Sanayii 85.258.544
Turkcell 65.824.040
Koza Altın 64.983.165
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:50   Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
19:38   Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı
18:42   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:40   Borsada günlük işlemler (2)
18:40   Borsada şehir endekslerinin değişimi
18:40   Borsada endekslerin değişimi
18:40   Borsada işlem hacmi sıralaması