Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.068.865.035
|ASELSAN
|852.031.922
|Garanti Bankası
|807.843.086
| Koza Madencilik
|358.067.730
|Akbank
|235.753.372
|Tüpraş
|225.795.137
|Pegasus
|223.798.638
|İpek Doğal Enerji
|214.938.550
|Halkbank
|183.002.808
|İş Bankası (C)
|180.557.212
|Vakıflar Bankası
|164.872.957
|Petkim
|161.512.048
|Ereğli Demir Çelik
|149.947.470
|Vestel
|133.707.818
|Türk Telekom
|116.694.274
|Koza Altın
|107.332.830
|Emlak Konut GMYO
|106.442.869
|Turkcell
|83.061.400
|Bim Mağazalar
|81.013.558
|Soda Sanayii
|79.071.942
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)