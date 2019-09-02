Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|849.657.488
|Garanti Bankası
|756.630.603
|ASELSAN
|453.233.874
|Halkbank
|356.277.011
|Petkim
|307.712.701
|Akbank
|238.550.564
|Yapı ve Kredi Bank.
|220.336.664
|Ereğli Demir Çelik
|178.180.878
|İş Bankası (C)
|174.081.593
|Tüpraş
|164.259.383
|Vakıflar Bankası
|140.723.987
|Türk Telekom
|110.930.845
|Koza Madencilik
|97.496.585
|Emlak Konut GMYO
|94.284.898
|Özderici GMYO
|92.598.260
|Pegasus
|91.417.943
|Turkcell
|81.625.779
|Adese Alışveriş Ticaret
|80.520.016
|Sasa Polyester
|78.569.815
|Bim Mağazalar
|71.986.950
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)